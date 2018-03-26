Ксения Собчак призвала «девочку в розовой куртке« из Волоколамска к «общей женской мести»

«Дорогая Таня! Во-первых, чтобы не значил твой жест Андрею Воробьеву, но он явно подействовал. Большое спасибо! Девочки всегда должны быть смелыми и решительными. Во-вторых, 27-го числа подходят к концу те самые две недели, после которых Воробьев обещал закрыть «Ядрово». Если же он этого не сделает, то уж поверь мне на слово, наша общая женская месть будет страшной силой. Вместе мы точно победим», - заявила Собчак.
В качестве фотографии Ксения приложила снимок того самого юного автора «жеста смерти» в адрес Воробьева. Девочка держала в руках плакат, на котором была изображена надпись: «И воцарилась тишина, согретая дыханьем зла. И вся российская земля за этой девочкой стояла». Данное четверостишие является отрывком из знаменитого произведения «Хижина дяди Тома» писателя Сергея Михалкова.
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