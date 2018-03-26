Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

В Кемерово найдены 5 без вести пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Власти Подмосковья запустили Telegram-канал для жалоб на «Ядрово» Медики выявили причину возникновения рака Ксения Собчак призвала «девочку в розовой куртке« из Волоколамска к «общей женской мести» Максим Галкин назвал пожар в кемеровском ТЦ «трагической закономерностью» Владимиру Путину доложили о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» На полигоне «Ядрово» ведутся работы по откачке фильтрата Пугачева, Галкин и Газманов оторвались на вечеринке Буйнова После пожара в ТЦ в Кемерово пропавшими без вести остаются 16 человек Россельхознадзор: Голуби представляют серьезную опасность для человека Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома
| | Ксения Собчак призвала «девочку в розовой куртке« из Волоколамска к «общей женской мести»

Ксения Собчак призвала «девочку в розовой куртке« из Волоколамска к «общей женской мести»

Сегодня, 10:03
Ксения Собчак обратилась к прославившейся в Рунете девочке в розовой куртке, которая показала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву «жест смерти». Малышку она призвала к «общей женской мести». Подписчикам экс-кандидата в президенты показалось, что светская львица таким образом манипулирует ребенком.

Ксения Собчак призвала «девочку в розовой куртке« из Волоколамска к «общей женской мести»

 

«Дорогая Таня! Во-первых, чтобы не значил твой жест Андрею Воробьеву, но он явно подействовал. Большое спасибо! Девочки всегда должны быть смелыми и решительными. Во-вторых, 27-го числа подходят к концу те самые две недели, после которых Воробьев обещал закрыть «Ядрово». Если же он этого не сделает, то уж поверь мне на слово, наша общая женская месть будет страшной силой. Вместе мы точно победим», - заявила Собчак.

В качестве фотографии Ксения приложила снимок того самого юного автора «жеста смерти» в адрес Воробьева. Девочка держала в руках плакат, на котором была изображена надпись: «И воцарилась тишина, согретая дыханьем зла. И вся российская земля за этой девочкой стояла». Данное четверостишие является отрывком из знаменитого произведения «Хижина дяди Тома» писателя Сергея Михалкова.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
«Девочка в розовом» показала губернатору Подмосковья «жест смерти»
«Девочка в розовом» показала губернатору Подмосковья «жест смерти»

Настоящим мемом смогла стать девочка в розовой куртке из Волокамска, которая показала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву так называемый «жест смерти»,

Ксения Собчак снова похвасталась большой грудью
Ксения Собчак снова похвасталась большой грудью

Ксения Собчак продемонстрировала свою зону декольте. Поклонники оценили фигуру знаменитости.

Ксения Собчак отдыхает на яхте
Ксения Собчак отдыхает на яхте

Светская львица Ксения Собчак вновь отправилась отдыхать на море.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости