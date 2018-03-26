Ксения Собчак призвала «девочку в розовой куртке« из Волоколамска к «общей женской мести»

Ксения Собчак обратилась к прославившейся в Рунете девочке в розовой куртке, которая показала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву «жест смерти». Малышку она призвала к «общей женской мести». Подписчикам экс-кандидата в президенты показалось, что светская львица таким образом манипулирует ребенком.

Николай Офицеров

», - заявила Собчак.В качестве фотографии Ксения приложила снимок того самого юного автора «жеста смерти» в адрес Воробьева. Девочка держала в руках плакат, на котором была изображена надпись: «И воцарилась тишина, согретая дыханьем зла. И вся российская земля за этой девочкой стояла». Данное четверостишие является отрывком из знаменитого произведения «Хижина дяди Тома» писателя Сергея Михалкова.