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| | Садальский поведал об интригах вокруг замены Табакова

Садальский поведал об интригах вокруг замены Табакова

Сегодня, 10:09
На своей странице в Instagram отечественный актер Станислав Садальский рассказал поклонникам о скандале и интригах, которые развернулись вокруг замены Олега Табакова в театре.

Садальский поведал об интригах вокруг замены Табакова

 

В интернете артист поведал обо всех распрях в театре имени Чехова, где до последнего художественным руководителем был недавно умерший Олег Табаков. Сейчас место Табакова занял основатель «Студии театрального искусства» 60-летний Сергей Женовач. Решение о назначении нового худруководителя приняли в Министерстве культуры во время заседания всех глав ведущих театров. Сергей Женовач приступит к своей обязанности 23 апреля.

В интернете Садальский написал, что нынешний пока еще руководитель Кравец собрал в театре всех работников и объявил, что нужно написать коллективное письмо Владимиру Путину, чтобы он повлиял на решение Министерства и оставил на должности главы театра Хабенского. Актер также сообщил, что этот инцидент поставил Хабенского в неловкое положение. Предположительно, Кравец пытался остаться на своей должности. Однако работники театра не стали подписывать письмо, так как не разделяют его мнения.
Анна Котова
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