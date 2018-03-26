Максим Галкин назвал пожар в кемеровском ТЦ «трагической закономерностью»

Максим Галкин присоединился к соболезнующим трагедии, произошедшей в кемеровском ТЦ. Произошедшее комик назвал «трагической закономерностью» и призвал все правительственные органы предпринять меры по этому поводу.

Николай Офицеров

», - пишет Галкин.Также он упрекнул контролирующие органы в том, что на подобные инциденты они смотрят сквозь пальцы и отказываются принимать факт того, что именно это является зоной их ответственности.», - заявил Галкин.Все виды власти, утверждает Галкин, обязаны воспринять гибель своих граждан не как трагическую случайность, а как «трагическую закономерность» в сегодняшних реалиях.