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| | Максим Галкин назвал пожар в кемеровском ТЦ «трагической закономерностью»

Максим Галкин назвал пожар в кемеровском ТЦ «трагической закономерностью»

Сегодня, 09:48
Максим Галкин присоединился к соболезнующим трагедии, произошедшей в кемеровском ТЦ. Произошедшее комик назвал «трагической закономерностью» и призвал все правительственные органы предпринять меры по этому поводу.

Максим Галкин назвал пожар в кемеровском ТЦ «трагической закономерностью»

 

«В кемеровском торговом центре произошла страшная трагедия. Мы искренне переживаем всей семьей. Конечно же, причины пожара и количества жертв будут установлены, но очевидным остается одно. В 21 веке и при современном развитии технологий подобного происходить не должно. Техническая оснащенность, а также подготовка сотрудников во время подобных чрезвычайных ситуаций, должна оставаться на первом месте», - пишет Галкин.

Также он упрекнул контролирующие органы в том, что на подобные инциденты они смотрят сквозь пальцы и отказываются принимать факт того, что именно это является зоной их ответственности.

«Если происходят такие трагедии, то на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность. Если же к этому подходить системно, то «хромая лошадь» русского «авось» всегда будет пересекать путь и отбирать человеческие жизни», - заявил Галкин.

Все виды власти, утверждает Галкин, обязаны воспринять гибель своих граждан не как трагическую случайность, а как «трагическую закономерность» в сегодняшних реалиях.
Николай Офицеров
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