Максим Галкин назвал пожар в кемеровском ТЦ «трагической закономерностью»

«В кемеровском торговом центре произошла страшная трагедия. Мы искренне переживаем всей семьей. Конечно же, причины пожара и количества жертв будут установлены, но очевидным остается одно. В 21 веке и при современном развитии технологий подобного происходить не должно. Техническая оснащенность, а также подготовка сотрудников во время подобных чрезвычайных ситуаций, должна оставаться на первом месте», - пишет Галкин.
Также он упрекнул контролирующие органы в том, что на подобные инциденты они смотрят сквозь пальцы и отказываются принимать факт того, что именно это является зоной их ответственности.
«Если происходят такие трагедии, то на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность. Если же к этому подходить системно, то «хромая лошадь» русского «авось» всегда будет пересекать путь и отбирать человеческие жизни», - заявил Галкин.
Все виды власти, утверждает Галкин, обязаны воспринять гибель своих граждан не как трагическую случайность, а как «трагическую закономерность» в сегодняшних реалиях.
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