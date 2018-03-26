Кристина Орбакайте продемонстрировала обществу подросшую дочь

Популярная российская исполнительница Кристина Орбакайте показала светскому обществу свою повзрослевшую дочь с редким именем Клавдия. Официальный выход в свет состоялся в рамках ледового шоу известной фигуристки Татьяны Навки.

Пойда Анна

Снимок, на котором запечатлены сама Клавдия в компании звездной матери, фигуристки и неизвестного молодого человека, появился в Сети. Фотографию в своем личном аккаунте обнародовала Татьяна Навка, сделав небольшую рекламу своего шоу «Руслан и Людмила», который продлится до 1 апреля текущего года.Подписчики оценили трогательный снимок, выразив удивление, тем как быстро выросла Клавдия, становясь все больше похожей на маму в особенности широкой и красивой улыбкой. Они оценили родственную связь между матерью и дочерью, которая заметна даже на фотографии.