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Пугачева, Галкин и Газманов оторвались на вечеринке Буйнова

Сегодня, 09:07
В честь своего 68-летия Александр Буйнов устроил зажигательную вечеринку в одном из лучших московских ресторанов. Звездные друзья Буйнова повеселились от души.

Пугачева, Галкин и Газманов оторвались на вечеринке Буйнова

 

Несмотря на немолодой возраст не только самого виновника торжества, но и многих гостей, артисты праздновали до утра и как следует. Шумные вечеринки Александр Николаевич устраивает каждый год. В этот раз знаменитости собрались, чтобы отметить 68-летие своего коллеги и друга. Гости развлекались, танцевали, пели, снимали видео для Instagram.

 

Пугачева поздравила Буйнова, опубликовав совместное фото в своем Instagram. «С днем рождения, брат! Душой всегда рядом с тобой», - подписала кадр певица. Александр Буйнов – один из лучших друзей Аллы Борисовны. Но подруга, судя по всему, не пришла на торжество. На фото и видео, сделанные Галкиным, ее не видно. Зато муж Аллы Пугачевой оторвался за двоих. Фурор произвело его исполнение композиции немецкой рок-группы Rammstein. Олег Газманов неожиданно закончил немецкую Du hast песней «Москва - звонят колокола, Москва – златые купола». Сам Буйнов не отставал от друзей: пел, танцевал, играл на рояле. В конце вечера именинник задул свечи на огромном торте.
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