Григорьев-Аполлонов поздравил сына Артема с днем рождения

Популярный исполнитель Андрей Григорьев-Апполлонов показал своим поклонникам подросшего сына. Солист группы "Иванушки International” опубликовал на своей странице в Instagram фото сына Артема. Мальчику исполнилось 10 лет.

Поп-певец представил вниманию подписчиков снимок, где его чадо позирует перед объективом за столиком в одном из ресторанов. После того, как пицца была съедена, сын исполнителя надел на большой палец корочку от нее и решил запечатлеть этот момент.Андрей Григорьев-Апполлонов подписал публикацию поздравительными словами в адрес своего отпрыска. Певец написал, что для него Артем суперстар.

Татьяна Преображенская

Подписчики Андрея решили присоединиться к поздравлениям, они оставили множество комментариев. Публикация за несколько часов собрала больше 5 тыс. отметок «Нравиться».