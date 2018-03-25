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| | Григорьев-Аполлонов поздравил сына Артема с днем рождения

Григорьев-Аполлонов поздравил сына Артема с днем рождения

Сегодня, 21:40
Популярный исполнитель Андрей Григорьев-Апполлонов показал своим поклонникам подросшего сына. Солист группы "Иванушки International” опубликовал на своей странице в Instagram фото сына Артема. Мальчику исполнилось 10 лет.

Григорьев-Аполлонов поздравил сына Артема с днем рождения

 

Поп-певец представил вниманию подписчиков снимок, где его чадо позирует перед объективом за столиком в одном из ресторанов. После того, как пицца была съедена, сын исполнителя надел на большой палец корочку от нее и решил запечатлеть этот момент.

Андрей Григорьев-Апполлонов подписал публикацию поздравительными словами в адрес своего отпрыска. Певец написал, что для него Артем суперстар.

Григорьев-Аполлонов поздравил сына Артема с днем рождения

 

Подписчики Андрея решили присоединиться к поздравлениям, они оставили множество комментариев. Публикация за несколько часов собрала больше 5 тыс. отметок «Нравиться».
Татьяна Преображенская
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