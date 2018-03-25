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Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

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| | Виктория Боричевич общалась с девушкой, которую бил Артем Сорока

Виктория Боричевич общалась с девушкой, которую бил Артем Сорока

Сегодня, 21:15
Виктория Боричевич отправилась в Минск для встречи с девушкой, которую бил участник «Дом-2» Артем Сорока. Парня считали спокойным человеком, но все оказалось иначе.

Виктория Боричевич общалась с девушкой, которую бил Артем Сорока

 

Экс-возлюбленный Саши Шевы является одним из самых агрессивных на проекте. Ранее он избил ее на камеру, большая часть строителей отношений в шоу принялись критиковать его, но нашлись и сторонники Артема. К примеру, Александра Черно связалась с бывшей дамой сердца Сороки и удостоверилась в его невиновности до участия в передаче. Борисевич проверила гипотезу и отправилась в Минск для переговоров с той девушкой.

Как сообщается, Артем вовсе не был мирным парнем, которым его знают многие, он и ранее дрался с сожительницей, и ей часто советовали обратиться в полицию. Многие считают, что злобы в отношении девушки подтверждает настоящую сущность Сороки, ведь якобы его желание унизить девушку говорит только плохо о нем: в конфликте с мужчиной он не смог бы ответить.
Никита Готский
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