Виктория Боричевич общалась с девушкой, которую бил Артем Сорока

Виктория Боричевич отправилась в Минск для встречи с девушкой, которую бил участник «Дом-2» Артем Сорока. Парня считали спокойным человеком, но все оказалось иначе.

Никита Готский

Экс-возлюбленный Саши Шевы является одним из самых агрессивных на проекте. Ранее он избил ее на камеру, большая часть строителей отношений в шоу принялись критиковать его, но нашлись и сторонники Артема. К примеру, Александра Черно связалась с бывшей дамой сердца Сороки и удостоверилась в его невиновности до участия в передаче. Борисевич проверила гипотезу и отправилась в Минск для переговоров с той девушкой.Как сообщается, Артем вовсе не был мирным парнем, которым его знают многие, он и ранее дрался с сожительницей, и ей часто советовали обратиться в полицию. Многие считают, что злобы в отношении девушки подтверждает настоящую сущность Сороки, ведь якобы его желание унизить девушку говорит только плохо о нем: в конфликте с мужчиной он не смог бы ответить.