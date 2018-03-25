Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов
| | Копия Ким Кардашьян опубликовала фото после операций

Копия Ким Кардашьян опубликовала фото после операций

Сегодня, 21:00
Девушка, которая является копией Ким Кардашьян, показала фото после пластических операций с ее участием. Она израсходовала 500 000 долларов, дабы стать двойником модели.
 

Копия Ким Кардашьян опубликовала фото после операций

 

У Дженнифер Памплона имеется мечта – быть похожей на Ким Кардашьян. Она потратила 500 тысяч американских долларов, чтобы стать копией модели. Более того, она не намерена останавливаться на достигнутом, потому как не достигла желаемого результата. Девушке предстоит еще не одна операция по перевоплощению.

Копия Ким Кардашьян опубликовала фото после операций

 

Дженнифер показала фото, свидетельстующие хорошее сходство с Кардашьян. Жительница Бразилии говорит, что она уменьшила щеки, нос, удалила четыре ребра и внедрила имплантанты в «пятую точку». Она не сожалеет о пройденном этапе и стремиться повторить все снова. В дальнейшем она хочет стать успешной предпринимательницей.

Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Попа «а-ля Кардашьян»: модель из Бразилии закачала в ягодицы два литра жира
Попа «а-ля Кардашьян»: модель из Бразилии закачала в ягодицы два литра жира

Модель из Бразилии закачала в свою пятую точку два литра жира, чтобы добиться сходства с американской теледивой Ким Кардашьян. 24-летняя Дженнифер Памплоне

Ким Кардашьян показала свое фото до пластики 20-летней давности
Ким Кардашьян показала свое фото до пластики 20-летней давности

В последнее время звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян достаточно часто делится с поклонниками старыми, архивными фото. Одной из таких публикаций

Топ-модель Ким Кардашьян разделась для фото
Топ-модель Ким Кардашьян разделась для фото

Известная на весь мир модель Ким Кардашьян показала обнажённое фото. Она легла на кровать без лифчика, а объектив камеры крупным планом заснял её ягодицы и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости