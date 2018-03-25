Копия Ким Кардашьян опубликовала фото после операций

Девушка, которая является копией Ким Кардашьян, показала фото после пластических операций с ее участием. Она израсходовала 500 000 долларов, дабы стать двойником модели.

У Дженнифер Памплона имеется мечта – быть похожей на Ким Кардашьян. Она потратила 500 тысяч американских долларов, чтобы стать копией модели. Более того, она не намерена останавливаться на достигнутом, потому как не достигла желаемого результата. Девушке предстоит еще не одна операция по перевоплощению.

Дженнифер показала фото, свидетельстующие хорошее сходство с Кардашьян. Жительница Бразилии говорит, что она уменьшила щеки, нос, удалила четыре ребра и внедрила имплантанты в «пятую точку». Она не сожалеет о пройденном этапе и стремиться повторить все снова. В дальнейшем она хочет стать успешной предпринимательницей.