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| | Фанатки Егора Крида раскритиковали участниц шоу «Холостяк»

Фанатки Егора Крида раскритиковали участниц шоу «Холостяк»

Сегодня, 19:53
Российские зрительницы проекта «Холостяк» на ТНТ в Instagram раскритиковали участниц нового сезона. При этом в Сети даже появилась лидер среди всех участниц и фаворитка Егора Крида, по мнению его фанаток.

Фанатки Егора Крида раскритиковали участниц шоу «Холостяк»

 

В личном микроблоге Егора Крида фанатки стали обсуждать участие в шоу «Холостяк» молодого артиста. Больше всего фолловеры критиковали девушек, которые пришли на любовную программу. Многие посчитали, что все девушки, в основном модели и телеведущие, пришли на проект ради пиара и публики.

Некоторые поклонницы посчитали, что на проекте нет искренних девушек, а другие посоветовали артисту обратить внимание на Дарью Клюкину: «Здесь нет той единственной. Но кто знает. Может и проявит себя кто-нибудь», «Ну не ходят настоящие и искренние девушки на кастинги и шоу тем более на те которые касаются любви», «Я думаю Егору Даша подходит», «Выбирай Дашу она не такая как все, она относиться к тебе с уважение пониманием и искренне любит тебя», «Дарью выбирай! Она самая умная, воспитанная и искренняя!».
Светлана Славянская
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