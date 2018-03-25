"В халате с кепкой": Анна Хилькевич сходила в магазин за сыром и насмешила публику

Анна заявила, что просто смешно бывает от таких названий, и предположила, что фермеры используют их для потенциальных покупателей, любящих все заграничное. Хилькевич сказала, что нынешние темпы развития фермерского хозяйства в нашей стране вполне позволят в ближайшем будущем производить сыры в таком количестве, что они будут «на любой вкус и цвет», а ввоз этих продуктов из-за границы будет просто не актуален.
Пользователи первым делом оценили снимок Анны, назвав ее красавицей и оценив интересную сумочку актрисы. Хейтеры немедленно заявили, что на Анне не пальто, а обычный махровый халат, в котором она решила выйти в магазин. Они также высказали мнение, что всегда считали Хилькевич нормальной, но после ее комментария о сырах, думают, что она "полная дура". Фанаты не согласились с ними, назвав пальто Хилькевич нетривиальным.
Подписчики также выразили отрицательное мнение о современных сортах сыра, в которых, по их мнению, нет ничего полезного. Разнообразие этого продукта сейчас, действительно, очень велико, хотя, к сожалению, среди них не так много по-настоящему, вкусных, при том, что слишком много сырного продукта, а не сыров, как таковых. А, учитывая, количество предлагаемых в современных магазинах сыров, они посоветовали Анне выходить в магазин не с маленькой дамской сумочкой, а с большим рюкзаком. Поклонники также попросили актрису выходить на свежий воздух почаще, потому что они переживают за ее здоровье.
Кстати, повод для переживания о здоровье Анны у подписчиков, действительно, имеется. Пару дней назад Хилькевич поделилась с поклонниками тревожной новостью о том, что она с ребенком подхватила некий страшный вирус, и так плохо ей еще некогда не было. Анна отметила, что не собирается пугать подписчиков дальнейшими подробностями болезни, поэтому просит пожелать им с малышкой скорейшего выздоровления.
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