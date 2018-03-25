Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов
| | "В халате с кепкой": Анна Хилькевич сходила в магазин за сыром и насмешила публику

"В халате с кепкой": Анна Хилькевич сходила в магазин за сыром и насмешила публику

Сегодня, 20:15
Анна опубликовала в Instagram фото, на котором она изображена в белом пальто с крупными звездами, надетом на спортивный костюм, и спортивной же кепке. Вид у девушки, при этом, достаточно серьезный и задумчивый. Хилькевич в подписи к фото порассуждала на тему разнообразия сыров в продуктовых магазинах. Она отметила, что в последний свой поход в супермаркет, обратила внимание, что сыров появилось просто огромное количество. Особенно приятно удивил актрису тот факт, что практически все они отечественного производства, несмотря на премудрые иностранные названия.

"В халате с кепкой": Анна Хилькевич сходила в магазин за сыром и насмешила публику

 

Анна заявила, что просто смешно бывает от таких названий, и предположила, что фермеры используют их для потенциальных покупателей, любящих все заграничное. Хилькевич сказала, что нынешние темпы развития фермерского хозяйства в нашей стране вполне позволят в ближайшем будущем производить сыры в таком количестве, что они будут «на любой вкус и цвет», а ввоз этих продуктов из-за границы будет просто не актуален.

Пользователи первым делом оценили снимок Анны, назвав ее красавицей и оценив интересную сумочку актрисы. Хейтеры немедленно заявили, что на Анне не пальто, а обычный махровый халат, в котором она решила выйти в магазин. Они также высказали мнение, что всегда считали Хилькевич нормальной, но после ее комментария о сырах, думают, что она "полная дура". Фанаты не согласились с ними, назвав пальто Хилькевич нетривиальным.

Подписчики также выразили отрицательное мнение о современных сортах сыра, в которых, по их мнению, нет ничего полезного. Разнообразие этого продукта сейчас, действительно, очень велико, хотя, к сожалению, среди них не так много по-настоящему, вкусных, при том, что слишком много сырного продукта, а не сыров, как таковых. А, учитывая, количество предлагаемых в современных магазинах сыров, они посоветовали Анне выходить в магазин не с маленькой дамской сумочкой, а с большим рюкзаком. Поклонники также попросили актрису выходить на свежий воздух почаще, потому что они переживают за ее здоровье.

Кстати, повод для переживания о здоровье Анны у подписчиков, действительно, имеется. Пару дней назад Хилькевич поделилась с поклонниками тревожной новостью о том, что она с ребенком подхватила некий страшный вирус, и так плохо ей еще некогда не было. Анна отметила, что не собирается пугать подписчиков дальнейшими подробностями болезни, поэтому просит пожелать им с малышкой скорейшего выздоровления.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Анна Хилькевич поделилась c фанатами лайфхаком в Instagram
Анна Хилькевич поделилась c фанатами лайфхаком в Instagram

Актриса сериала "Универ" Анна Хилькевич решила поделиться со своими фанатами позитивным лайфхаком. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Анна Хилькевич поделилась фото с семейного отдыха
Анна Хилькевич поделилась фото с семейного отдыха

Популярная российская актриса Анна Хилькевич опубликовала фото с семейного отдыха. Изображение размещено на ее официальном аккаунте Instagram.

Анна Хилькевич поделилась в Instagram постельным селфи
Анна Хилькевич поделилась в Instagram постельным селфи

Известная российская актриса Анна Хилькевич, звезда телесериала «Универ», поделилась в Instagram новым постельным фото. На снимке кумир миллионов изображена в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости