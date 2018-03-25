"В халате с кепкой": Анна Хилькевич сходила в магазин за сыром и насмешила публику

Анна опубликовала в Instagram фото, на котором она изображена в белом пальто с крупными звездами, надетом на спортивный костюм, и спортивной же кепке. Вид у девушки, при этом, достаточно серьезный и задумчивый. Хилькевич в подписи к фото порассуждала на тему разнообразия сыров в продуктовых магазинах. Она отметила, что в последний свой поход в супермаркет, обратила внимание, что сыров появилось просто огромное количество. Особенно приятно удивил актрису тот факт, что практически все они отечественного производства, несмотря на премудрые иностранные названия.

Анна заявила, что просто смешно бывает от таких названий, и предположила, что фермеры используют их для потенциальных покупателей, любящих все заграничное. Хилькевич сказала, что нынешние темпы развития фермерского хозяйства в нашей стране вполне позволят в ближайшем будущем производить сыры в таком количестве, что они будут «на любой вкус и цвет», а ввоз этих продуктов из-за границы будет просто не актуален.Пользователи первым делом оценили снимок Анны, назвав ее красавицей и оценив интересную сумочку актрисы. Хейтеры немедленно заявили, что на Анне не пальто, а обычный махровый халат, в котором она решила выйти в магазин. Они также высказали мнение, что всегда считали Хилькевич нормальной, но после ее комментария о сырах, думают, что она "полная дура". Фанаты не согласились с ними, назвав пальто Хилькевич нетривиальным.Подписчики также выразили отрицательное мнение о современных сортах сыра, в которых, по их мнению, нет ничего полезного. Разнообразие этого продукта сейчас, действительно, очень велико, хотя, к сожалению, среди них не так много по-настоящему, вкусных, при том, что слишком много сырного продукта, а не сыров, как таковых. А, учитывая, количество предлагаемых в современных магазинах сыров, они посоветовали Анне выходить в магазин не с маленькой дамской сумочкой, а с большим рюкзаком. Поклонники также попросили актрису выходить на свежий воздух почаще, потому что они переживают за ее здоровье.Кстати, повод для переживания о здоровье Анны у подписчиков, действительно, имеется. Пару дней назад Хилькевич поделилась с поклонниками тревожной новостью о том, что она с ребенком подхватила некий страшный вирус, и так плохо ей еще некогда не было. Анна отметила, что не собирается пугать подписчиков дальнейшими подробностями болезни, поэтому просит пожелать им с малышкой скорейшего выздоровления.