«Беспощадная старость»: Фанатов Сергея Безрукова расстроили морщинки кумира

Очередной свой пост кумир миллионов Сергей Безруков посвятил поздравлениям коллег с профессиональным праздником - днем работников культуры!

Януш Серпнень

«Дорогие мои, хорошие коллеги! Я еду в Тулу на Сольник, а на улице весна и солнце, классное настроение! Всем того же желаю! И сегодня ещё «Синяя птица» в 18.30 на РТР, а я в жюри!», - написал в социальных сетях Безруков.Кому-то столь праздничное настроение навеяло желание петь и насвистывать, улыбаться всем прохожим, когда горят глаза, кипит кровь и все моря по колено. Восхищались подписчики спектаклем, бесподобной и невероятной игрой актера. Говорили, что узнали из него много нового о Пушкине. Сергея называли трудоголиком и позитивом в одном флаконе, а также солнышком, светящимся лучезарной улыбкой. Ему желали прекрасного дня, отличного сольника, улыбок, не влезающих ни в один объектив.Поклонники утверждали, что здорово, что есть такие открытые, душевные и поистине талантливые актеры, а также констатировали, что артист навсегда для них остался Сашей белым, так как это его клеймо. Нашлись и сочувствующие подобной кочевой жизни Сергея, и интересовались, как ему удаётся фотографироваться на ходу в машине? Признавались, что наслаждаются, глядя на его игру - игру настоящего мужчины и великого артиста.Обсуждая вчерашнюю драму «Золото», поклонники говорили о пережитой гамме эмоций, причем настолько глубоких, сильных, мощных и жизненных, что их словами не передать. Восхищались улыбкой актера, его огромным задором и настроем посылаемым им, упоминали его не тухнущую внутреннюю зажигалку. Отмечали открытость Сергея в жизни и на сцене и его большой вклад во внутренний мир людей, который он передает зрителям со сцены через героев спектаклей.Правда были и те, кто не узнавал Сергея, по их мнению, он сильно изменился, годы взяли свое, и если бы они встретили Безрукова на улице, то вряд ли б узнали. Сергей - гениальный актер и умеет передавать зрителю любого экранного героя. Большинству он запомнился по роли Саши Белого, но сейчас ужасно изменился, на его лице появились морщины. Он понравился в роли Пушкина, поклонникам показалось, что Сергей максимально приблизился к персонажу и передал зрителю всю харизму и обаяние поэта. А так он читает стихи, восхищались они, - это прекрасно!Особая благодарность Безрукову выражали за роль Есенина. Он блистательно передал образ писателя. В «Есенине» Сергей говорил о дудке Божей, так его таким и считают. В каждом фильме Безрукова сценарий всегда уходит на второй план, а игра этого актера приводит всех в восхищение, Безрукова просили беречь себя для поклонников и не браться за всякую чепуху, так как он - Есенин, Пушкин, возможно лорд Байрон, но никак не бандит.