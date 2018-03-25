Анастасия Макеева не хочет рассказывать о своем новом парне

Актриса Анастасия Макеева признается, что начала встречаться с мужчиной, но его имя она держит в секрете. Распространяться на данную тему она не собирается.

Никита Готский

Макеева не афиширует личную жизнь, особенно после развода с бывшим мужем полтора года назад. Не так давно она высказалась по поводу новых возлюбленных. Она признается, что завела отношения с новым мужчиной, но кто он такой и как его зовут не сказала.Анастасия утверждает, что есть люди, которые нейтрально относятся к публичному образу жизни, но другие поступают иначе. Ее кавалер относится ко второму типу людей. Макеева дала понять, что не намерена подробно рассказывать о своей личной жизни и любовной связи с парнем. Его инициалы остаются тайной для поклонников.