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Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

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| | Сколько чести: Катя Жужа разозлилась из-за обсуждения ее дня рождения на «Доме-2»

Сколько чести: Катя Жужа разозлилась из-за обсуждения ее дня рождения на «Доме-2»

Сегодня, 18:49
18 марта Катя Жужа отметила свое тридцатилетие. Празднование проходило в кругу близких людей, а позже знаменитость отправилась продолжать банкет заграницу. Однако девушку возмутило, что ее торжество упомянули в «Доме-2».

Сколько чести: Катя Жужа разозлилась из-за обсуждения ее дня рождения на «Доме-2»

 

До недавних пор лучшей подругой Жужы была другая «домоседка» - Ксения Бородина, но потом ситуация стала кардинально противоположной. При этом никому еще не довелось узнать, почему между закадычными подругами пробежала черная кошка. Теперь Катя откровенно высмеивает Ксению в своих постах в Instagram, а Бородина отвечает ей замысловатыми умозаключениями на тему существования женской дружбы.

Сколько чести: Катя Жужа разозлилась из-за обсуждения ее дня рождения на «Доме-2»

 

На праздник Кати в ресторане не смогли попасть все ее знакомые, и девушка разместила в Сети пост, в котором попросила всех, кто не попал на ее торжество, не держать на нее зла. А позже в Instagram появилась публикация, в которой Катя разметила гневную тираду о том, что ее семейный праздник стал темой обсуждения на Лобном месте телестройки. В выражениях Катя не стеснялась и свои цензурные возмущения щедро пересыпала откровенной бранью и оскорблениями. При этом девушка саркастически порадовалась оказанной ей «чести» быть обсуждаемой людьми, на которых ей давно наплевать.
Дарья Светозарова
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