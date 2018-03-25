Сколько чести: Катя Жужа разозлилась из-за обсуждения ее дня рождения на «Доме-2»

18 марта Катя Жужа отметила свое тридцатилетие. Празднование проходило в кругу близких людей, а позже знаменитость отправилась продолжать банкет заграницу. Однако девушку возмутило, что ее торжество упомянули в «Доме-2».

До недавних пор лучшей подругой Жужы была другая «домоседка» - Ксения Бородина, но потом ситуация стала кардинально противоположной. При этом никому еще не довелось узнать, почему между закадычными подругами пробежала черная кошка. Теперь Катя откровенно высмеивает Ксению в своих постах в Instagram, а Бородина отвечает ей замысловатыми умозаключениями на тему существования женской дружбы.

Дарья Светозарова

На праздник Кати в ресторане не смогли попасть все ее знакомые, и девушка разместила в Сети пост, в котором попросила всех, кто не попал на ее торжество, не держать на нее зла. А позже в Instagram появилась публикация, в которой Катя разметила гневную тираду о том, что ее семейный праздник стал темой обсуждения на Лобном месте телестройки. В выражениях Катя не стеснялась и свои цензурные возмущения щедро пересыпала откровенной бранью и оскорблениями. При этом девушка саркастически порадовалась оказанной ей «чести» быть обсуждаемой людьми, на которых ей давно наплевать.