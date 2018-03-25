Полина Гагарина планирует создать свой блог о занятиях спортом на улице

В последнее время певица Полина Гагарина балует в социальной сети Instagram своих поклонников снимками со спортивных занятий. Вот и в этот раз она поделилась впечатлением о занятии на весеннем воздухе.

Знаменитая певица Полина Гагарина выложила в Instagram свое новое фото, на котором она впервые в этом году занимается на улице спортом. Гагарина отметила, что весенний воздух очень хорошо влияет на здоровье, и поэтому теперь она будет проводить свои занятия только на свежем воздухе. Также Полина отметила, что в ближайшем будущем хочет создать свой блог, в котором будет демонстрировать всем своим поклонникам ежедневные упражнения, проведенные на улице под открытым небом.

Пелагея Лебединская

Отметим, что в последнее время известная певица Полина Гагарина все чаще и чаще выкладывает свои фото со спортивных занятий, что доказывает ведение здорового образа жизни кумиром многих поклонником.