Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов Мединский и Медведев поздравили деятелей культуры с профессиональным праздником
| | Полина Гагарина планирует создать свой блог о занятиях спортом на улице

Полина Гагарина планирует создать свой блог о занятиях спортом на улице

Сегодня, 18:07
В последнее время певица Полина Гагарина балует в социальной сети Instagram своих поклонников снимками со спортивных занятий. Вот и в этот раз она поделилась впечатлением о занятии на весеннем воздухе.

Полина Гагарина планирует создать свой блог о занятиях спортом на улице

 

Знаменитая певица Полина Гагарина выложила в Instagram свое новое фото, на котором она впервые в этом году занимается на улице спортом. Гагарина отметила, что весенний воздух очень хорошо влияет на здоровье, и поэтому теперь она будет проводить свои занятия только на свежем воздухе. Также Полина отметила, что в ближайшем будущем хочет создать свой блог, в котором будет демонстрировать всем своим поклонникам ежедневные упражнения, проведенные на улице под открытым небом.

 

Отметим, что в последнее время известная певица Полина Гагарина все чаще и чаще выкладывает свои фото со спортивных занятий, что доказывает ведение здорового образа жизни кумиром многих поклонником.
Пелагея Лебединская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Полина Гагарина трогательно поздравила мужа с днем рождения в Instagram
Полина Гагарина трогательно поздравила мужа с днем рождения в Instagram

Певица Полина Гагарина трогательно поздравила своего супруга Дмитрия Исхакова с днем его рождения – сегодня мужчине исполняется 39 лет. В сети Instagram

Полина Гагарина показала как готовится к выступлению
Полина Гагарина показала как готовится к выступлению

Известная певица Полина Гагарина выложила в свой Instagram видео, где она с подругами неряшливо танцует перед выступлением. 

Полина Гагарина показала себя в образе Мини-Маус
Полина Гагарина показала себя в образе Мини-Маус

Известная российская певица Полина Гагарина показала себя в образе Мини-Маус. Соответствующее фото артистка опубликовала в своем Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости