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| | Поклонники: Антону Шоки необходимо устроиться на работу

Поклонники: Антону Шоки необходимо устроиться на работу

Сегодня, 18:15
Поклонники скандального проекта «Дома-2» устали наблюдать за самовлюбленным участником телестройки Антоном Шоки. Поэтому они предложили организаторам программы устроить молодого человека на работу.

Поклонники: Антону Шоки необходимо устроиться на работу

 

После появления Антона на шоу у него появилось много поклонников. Однако есть и такие люди, которые критикуют образ жизни парня. Большинству фанатов не нравится, что такой молодой парень, еще ничего не достигший в жизни, ведет себя очень нагло и хамит на каждом углу. Зрители считают, что Антон вообще влетел до небес, когда нашел себе такую кормушку, как телестройка. Для того, чтобы опустить парня с небес на землю, поклонники решили предложить авторам программы отправить Шоки на работу, чтобы он научился ценить чужой труд.

Поклонники считают, что благодаря работе, через некоторое время Антон Шоки полностью изменится, а также сможет насобирать денег на собственное жилье. Однако зрители сомневаются, что парень согласится на такой вариант событий.
Анна Котова
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