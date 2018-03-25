Анастасия Волочкова искренне соболезнует семьям погибших в ТЦ в Кемерово

Согласно доступным на данный момент сведениям, в одном из ТЦ в Кемерово вспыхнул пожар, который начал быстро охватывать различные помещения, при этом ситуацию обостряло еще одно обстоятельство в виде наличия кинотеатра и детского сада внутри здания, где на момент возгорания находились дети. В Сети уже появились данные о гибели троих детей, что подтвердили правоохранительные органы.
Анастасия Волочкова постаралась поддержать родственников погибших, написав в своем акаунте, что от подобной трагедии, к ее глубочайшему сожалению, никто не застрахован.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях