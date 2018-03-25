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| | Анастасия Волочкова искренне соболезнует семьям погибших в ТЦ в Кемерово

Анастасия Волочкова искренне соболезнует семьям погибших в ТЦ в Кемерово

Сегодня, 18:04
Известная российская прима-балерина Анастасия Волочкова не осталась равнодушной к трагедии, произошедшей сегодня, 25 марта, в торговом центре в Кемерово. На своей официальной странице в соцсети Instagram она разместила пост, в котором выразила соболезнования семьям погибших.

Анастасия Волочкова искренне соболезнует семьям погибших в ТЦ в Кемерово

 

Согласно доступным на данный момент сведениям, в одном из ТЦ в Кемерово вспыхнул пожар, который начал быстро охватывать различные помещения, при этом ситуацию обостряло еще одно обстоятельство в виде наличия кинотеатра и детского сада внутри здания, где на момент возгорания находились дети. В Сети уже появились данные о гибели троих детей, что подтвердили правоохранительные органы.

Анастасия Волочкова постаралась поддержать родственников погибших, написав в своем акаунте, что от подобной трагедии, к ее глубочайшему сожалению, никто не застрахован.
Пойда Анна
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