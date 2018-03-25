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| | Интимные отношения Пэрис Хилтон и её жениха стали достоянием общественности

Интимные отношения Пэрис Хилтон и её жениха стали достоянием общественности

Сегодня, 17:29
На днях интимные отношения Пэрис Хилтон и её жениха Криса Зилка стали достоянием общественности. Влюбленную пару сфотографировали срезу же после DJ-концерта блондинки в Майами.

Интимные отношения Пэрис Хилтон и её жениха стали достоянием общественности

 

В Сеть попали снимки страстного поцелуя светской львицы и ди-джея Пэрис Хилтон и её жениха модели Криса Зилка. Сообщается, что влюбленные не скрывали своих чувств и открыто целовались на многочисленной публике. Поклонники только порадовались за счастье Пэрис и стали громко аплодировать.

Интимные отношения Пэрис Хилтон и её жениха стали достоянием общественности

 

Напомним, что долгожданная свадьба Пэрис Хилтон и Криса Зилка состоится уже в ближайшем будущем. «Прямо сейчас, мы пытаемся выяснить конкретную дату и место проведения торжества. Также идут последние приготовлениями моего свадебного платья. Я определенно хочу, чтобы платье было очень волшебным. Я буду словно принцесса Диснея», - сообщила Пэрис Хилтон.
Светлана Славянская
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