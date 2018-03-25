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| | Евгения Феофилактова мечтает стать политиком

Евгения Феофилактова мечтает стать политиком

Сегодня, 17:04
Экс-участница «Дом-2» Евгения Феофилактова поведала своим подписчика о том, какую профессию она бы хотела освоить.

Евгения Феофилактова мечтает стать политиком

 

Многие зрители проекта считают Евгению Феофилактову самой рейтинговой участницей реалити-шоу, хотя «любовную стройку» девушка покинула уже давно. Большое количество подписчиков пристально наблюдают за жизнью красавицы. Известно, что Евгения Феофилактова активно посещает соцсети и ежедневно старается опубликовать события, которые случись с ней за день. Также экс-участница телестройки выкладывает яркие и привлекательные снимки, которые положительно оценивают поклонники. Под некоторыми фотографиями знаменитость публикует различные советы.

25 марта девушка выложила новое фото, где поведала своим подписчикам, что задолго до того, как стала известной, она мечтала стать политическим деятелем. Также девушка решила узнать у поклонников, кто кем работает и соответствует ли профессия истинной мечте.

Отметим, что фанаты стали охотно отвечать на такой интересный вопрос. Однако есть и другая сторона медали. Можно увидеть, как недоброжелатели в очередной раз пытаются высмеять девушку в комментариях.
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