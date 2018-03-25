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| | Нумеролог: Кирилл «Руки-Базуки» Терешин в мае скончается

Нумеролог: Кирилл «Руки-Базуки» Терешин в мае скончается

Сегодня, 19:00
Нумеролог Клара Кузденбаева проинформировала, что если Кирилл «Руки-Базуки» не станет убирать мышцы, накачанные синтолом, то его ждет кончина. По словам специалиста, это может произойти в мае нынешнего года.

Нумеролог: Кирилл «Руки-Базуки» Терешин в мае скончается

 

Кирилл Терешин стал популярным благодаря видеозаписям в сети, на которых показывал свои мышцы, накачанные синтолом. Сначала все пользователи посмеялись таким «рукам-базукам», но через время врачи начали говорить о том, что Кириллу необходимо избавиться от этого, так как все может закончиться очень плохо. К докторам примкнула и нумеролог Клара Кузденбаева, которая сказала, что молодому человеку нужно немедленно избавляться от этих мышц. Также нумеролог сказала, что если Терешин не предпримет меры, то мышцы сведут его в могилу.

Сам Кирилл Терешин пока не прокомментировал советы специалиста. Однако своим поклонникам рассказал, что его здоровье улучшилось и сейчас он чувствует себя очень хорошо.
Анна Котова
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