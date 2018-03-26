Мила Кунис готовится стать мамой в третий раз

Слухи об интересном положении жены Эштона Катчера распространились уже давно. Мила в последние месяцы редко выходит на публику. Ее появление на телешоу Эллен Дедженерис не осталось незамеченным. Фанаты обратили внимание, что 34-летняя актриса пришла на программу в нарядах, скрывающих ее фигуру: широкой тунике и свободных брюках. Кроме этого, на всех снимках, которые удалось сделать папарацци, Мила запечатлена свободных балахонах и футболках.
Мила Кунис и Эштон Катчер воспитывают двоих детей. В 2014 году у них родилась дочь Уайетт Изабель, а в 2016 – сын Димитрий Портвуд. В прошлом году в одном из интервью Мила призналась, что мечтает о большой семье, но не уверена, что справится, так как немного устала после появления двух сорванцов. Видимо, дети подросли, и Кунис решила заняться осуществлением своей мечты.
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