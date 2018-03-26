Мила Кунис готовится стать мамой в третий раз

Поклонники актрисы Милы Кунис радуются новому известию. Поговаривают, что Кунис снова станет мамой. Радостной новостью поделилась одна из подруг актрисы.

Слухи об интересном положении жены Эштона Катчера распространились уже давно. Мила в последние месяцы редко выходит на публику. Ее появление на телешоу Эллен Дедженерис не осталось незамеченным. Фанаты обратили внимание, что 34-летняя актриса пришла на программу в нарядах, скрывающих ее фигуру: широкой тунике и свободных брюках. Кроме этого, на всех снимках, которые удалось сделать папарацци, Мила запечатлена свободных балахонах и футболках.Мила Кунис и Эштон Катчер воспитывают двоих детей. В 2014 году у них родилась дочь Уайетт Изабель, а в 2016 – сын Димитрий Портвуд. В прошлом году в одном из интервью Мила призналась, что мечтает о большой семье, но не уверена, что справится, так как немного устала после появления двух сорванцов. Видимо, дети подросли, и Кунис решила заняться осуществлением своей мечты.