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| | Сосо Павлиашвили помогли справиться с недугом жена и младшая дочь

Сосо Павлиашвили помогли справиться с недугом жена и младшая дочь

Сегодня, 15:55
В конце 90-х знаменитый певец Сосо Павлиашвили пережил страшную автокатастрофу, которая вызвала у него эпилепсию. Этим недугом артист страдал последующие несколько лет. Болезнь вызывала страшные мучения, которые едва не свели исполнителя в могилу до срока, однако семья спасла его от преждевременной гибели.

Сосо Павлиашвили помогли справиться с недугом жена и младшая дочь

 

Сейчас Павлиашвили – это счастливый отец троих детей. Старший сын у него родился от первого брака. Сейчас парень уже взрослый и самостоятельный, но с отцом у него теплые родственные отношения. А двух дочерей, которые ему родила вторая супруга Ирина Патлах, он просто боготворит. С Ириной он познакомился в 32-летнем возрасте. Его будущей супруге тогда было всего 16 лет. С тех пор они больше не разлучались. В эфире программы «Когда все дома» певец рассказал о тяжелых годах болезни. Он благодарен жене, что она его не бросила, но даже ее уход мог бы понять и простить. Сосо признается, что просил Ирину бросить его и говорил: «Зачем я тебе такой нужен?». Однако она с истинной женской самоотверженностью и любовью находилась рядом в самые сложные периоды и помогла мужу победить болезнь.

Несмотря на тяготы, Ирина ни разу даже мысли не допустила о разводе. Она помогала ему во время приступов, которые случались по ночам и говорила, что перед каждым певец начинал говорить как «в фильме ужасов». Супруги даже решились завести второго ребенка и маленькая Лиза превратилась в настоящего ангела-хранителя семьи. Как только родилась девочка, приступы прошли, как будто их и не было. Врачи не могут это объяснить, ведь до рождения второй дочери Сосо могла спасти только трепанация.
Дарья Светозарова
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