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| | Поклонники восхитились идеальной фигурой Кайли Дженнер, родившей два месяца назад

Поклонники восхитились идеальной фигурой Кайли Дженнер, родившей два месяца назад

Сегодня, 05:40
В недавнем времени Кайли Дженнер выложила в социальные сети видеоролик на котором демонстрирует свой плоский живот, спустя всего лишь два месяца после рождения ребенка.

Поклонники восхитились идеальной фигурой Кайли Дженнер, родившей два месяца назад

 

Буквально месяц назад сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер поделилась со своими поклонниками, как она пытается нагнать прежние формы фигуры после рождения ребенка. Она регулярно посещала спортивные залы и носила утягивающий корсет, даже выложила фото в нем. В недавнем времени Дженнер выложила видеоролик, на котором демонстрирует достигнутые результаты. Кайли показала всем своим фанатам плоский живот, и это всего лишь спустя два месяца после родов.

Поклонники восхитились идеальной фигурой Кайли Дженнер, родившей два месяца назад

 

Поклонники в шоке от столь быстрого похудения их кумира. Они восхищаются ее силой воли: отбросить все свои дела и заниматься спортом, а также отказаться от многих калорийных блюд в своем рационе не каждому под силу. Тем более, не у каждого человека получится достичь такого результата похудания за столь короткий срок.
Пелагея Лебединская
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