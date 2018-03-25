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| | Нелепый образ Натальи Рудовой смутил поклонников

Нелепый образ Натальи Рудовой смутил поклонников

Сегодня, 16:33
Российская киноактриса Наталья Рудова в очередной раз шокировала своих почитателей специфическим образом. Ее нелепый наряд вызвал волну резонанса в Сети.

Нелепый образ Натальи Рудовой смутил поклонников

 

Наталья Рудова известная всем не только, как талантливая актриса, но и современная гламурная рэп-поклонница. Она активно посещает все вечеринки, не отказывается от приглашений на рэп-баттлы, а также отображает свою жизнь в Сети на странице микроблога.

Недавно поклонники Рудовой увидели странное фото, которое 34-летняя девушка выложила на всеобщее обозрение. И хотя почитатели привыкли к столь неожиданным сменам образа со стороны своего кумира, последний свежий кадр фактически стал зажженной спичкой в бочке с бензином. Фанаты явно раскритиковали стиль и вкус Натальи. Хотя среди негатива была и доля положительных комментариев.

В центре показанного фото компания из троих человек. Наталья написала, что это происходило на рэп-фестивале. Она выбрала уж достаточно специфическое сочетание одежды. Белые кроссовки, обтягивающие лосины и большая широкая зимняя куртка-аляска, под которой был лишь бюстгальтер. Ну и конечно, же дамская сумочка на плече в виде барсетки. Что хотела выразить своим нарядом любительница рэп-экшена, пока неизвестно, так как сама она свой образ не прокомментировала. Она владеет прекрасной фигурой, любит спортзал. Эту подробность также подчеркнули активисты после просмотра фото. В ответ за нее это сделали интернет-обозреватели. За несколько часов просмотра снимок набрал 44000 лайков, хотя в комментах больше критики. Люди назвают наряд странным и нелепым. Некоторой части фанатов, наоборот, понравилось «неадекватное» сочетание летнего стиля и зимней одежды.

Ранее в Сети Наталья Рудова неоднократно практиковала такой шок среди пользователей. Она могла прийти на грандиозные церемонии в странном платье, фасон которого моментально привлек к себе внимание. На фоне стильного наряда, спереди дизайнеры оформили длинный кусок материала, до самого пола. Именно эта деталь аж кричала, что она лишняя.

Хотя самой исполнительнице роли в сериале «Татьянин день» эта особенность не показалась чем-то необычным. Окончательно публика взорвалась, когда увидела сочетание прически девушки. Вместо подобающих под наряд локонов, актриса оформила на макушке короткий хвостик, подобный к тем, что делают в спортзале на тренировке атлетки. За такое представление на светском рауте актриса была награждена непониманием со стороны обозревателей.
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