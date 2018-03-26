Антон Макарский с женой купались в ледяном Байкале

Отечественный актер Антон Макарский вместе со своей супругой Викторией побывали в Иркутске с гастрольным выступлением. 22 марта пара побывала в Листвянке. Информацию об этом знаменитости опубликовали на своей странице в Instagram.

В интернете Антон и Виктория написали, что в Листвянке они ходили в баню. Во время посещения парилки, чета также скупалась в проруби, которую сделали в водах Байкала. Также артисты сообщили, что перед тем как купаться в проруби, нужно убрать лед лопатой, так как вода замерзает в считанные мгновения.

Анна Котова

Помимо эмоций, которые они испытали не только на концерте, но и во время отдыха. Также пользователи смогли увидеть снимки с поклонниками, которые Антон и Виктория сделали после выступления.