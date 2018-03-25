«Не выдержала конкуренции»: Похудевшая Анфиса Чехова затмила красотой свою подругу

Российская теле- и радиоведущая, Анфиса Чехова поместила в социальных сетях новые платья весенней коллекции своего бренда «Платья для реальных женщин». Горчичное и черное с лососем платья она продемонстрировала вместе с подругой, спортсменкой и диетологом, кандидатом экономических наук, абсолютной чемпионкой мира, Европы и России по фитнес-бикини Натальей Луговских. Кроме того, певица и киноактриса уточнила размеры платьев от 42 до 52, и добавила, что они могут стать идеальным подарком себе любимой к первому апреля, чтобы смотреться в зеркало и не верить, что можно быть настолько красивой.

В ответ со стороны подписчиков посыпались дифирамбы в адрес шикарной и очаровательной Анфисы, которая, по их мнению, стала стройнее и выглядит просто превосходно со своей с ног сшибательной и идеальной фигурой. Первое платье вызвало больше восхищений, подписчики посчитали, что этот цвет ей очень идет.Восхищаясь высококлассными платьями, подписчики интересовались, почему они только до 52 размера и нет больших размеров. Отвечая на этот вопрос, представители бренда отметили, что они работают над расширением размерного ряда. И предложили следить за их новостями, а по поводу стоимости сообщили, что цена горчичного платья - 8700 рублей, а чёрное платье с розовой вставкой будет стоить 8500 руб.Чехову называли очень красивой женщиной, которая выглядит словно статуэтка. Желали ей огромного счастья и восторгались ее шикарным, горчичным платьем с довольно интересным решением для пуговичек, которое ей очень идет. Отметив также, что у девушки все-таки должен быть живот, а у Анфисы он очень красивый, как и все остальное.

Януш Серпнень

А вот о втором платье, которое демонстрировала абсолютная чемпионка мира, Европы и России по фитнес-бикини подписчики Чеховой отзывались не столь лестно. Говоря, что оно висит на девушке, как на вешалке. Тут и руки-ноги сильно выделяются, и плечи с головой. Честно говоря, сложилось впечатление, что Чехова просто дала подруге свое платье, которое явно не по размеру Натальей Луговских, поэтому и выглядит она в нем нелепо. Возможно это случайность, а быть может, Анфиса слегка схитрила, чтобы выглядеть предпочтительнее на фоне подруги. В ответ кто-то пошутил, что у людей действительно есть и животики, и груди, и другие части тела, если кто-то об этом не знал.«Обалденное платье у Анфиски, которая себе фигурку то подсузила, и слава богу что у нее виден животик, у женщины он должен быть», - отметил кто-то из подписчиков. А в ответ прозвучали слова: «Девочки, что вы как змеи себя ведёте, с гаденькими такими комментариями про «животик» и «фигурку»! Фу, как некрасиво, а платья красивые и девушки на фото тоже. Так как у каждого свое мнение на этот счет».