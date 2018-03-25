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| | Нелли Ермолаева: После рождения ребенка в браке произошла трещина

Нелли Ермолаева: После рождения ребенка в браке произошла трещина

Сегодня, 15:08
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева заговорила со своими поклонниками в интернете о знакомой многим женщинам теме – трещина в отношениях после рождения ребенка.

Нелли Ермолаева: После рождения ребенка в браке произошла трещина

 

Поклонники стали все чаще замечать то, что на своей странице в Instagram знаменитость затрагивает темы родителей и новоиспеченных семей. Дело в том, что Нелли родила сына Мирона в браке по любви и, конечно же, по обоюдному согласию с супругом. Ермолаева говорит, что у нее с мужем прекрасные отношения, но у некоторых ее подруг отношения совсем противоположные. Также экс-участница телестройки привела пример, что ее подруга все время уделяет ребенку, а немного времени провести с мужем не может, а сексом заняться вообще стесняется. По мнению Нелли, это первый признак того, что в скором времени брак даст трещину.

Ермолаева говорит, что, несмотря на загруженность, мужу все равно нужно уделять время. Знаменитость советует проводить вечера с супругом, когда малыша уложили спать, тоже касается и секса. Нелли считает, что молодые мамы зря стесняются своего тела после родов. Дело в том, что появление ребенка – это не конец браку, а испытание, которое каждая пара должна пройти.
Анна Котова
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