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| | Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз

Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз

Сегодня, 14:46
Анна Седокова поделилась с подписчиками печальной историей о своей любимой актрисе Одри Хепберн и на ее примере рассказала об ужасных последствиях неосторожных фраз.

Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз

 

Певица Анна Седокова в своем Instagram опубликовала грустный эпизод из жизни Одри Хепберн. «Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с дерева или стоя под дождем!», - процитировала Анна актрису. Далее она поведала о том, что в детстве Одри была довольно полной девочкой. После того, как мать сказала необдуманную фразу о том, что Одри виновата своей полнотой в уходе отца, будущая актриса навсегда изменилась. Девушка сильно исхудала. Актриса долго не могла родить ребенка, так как постоянно случались выкидыши. Ради материнства Хепберн оставила на время карьеру. В послесловии Анна сообщила, что напишет своей дочке о том, что она красивая.

Самые внимательные пользователи назвали рассказ Анны лживым, так как причиной худобы Одри Хепберн была война и голод: «Зачем писать такую чушь?? Где это написано, война и голод были причины ее худобы!!!». Многих растрогала история, и они согласились с Седоковой, что нужно следить за тем, что произносишь и чаще говорить детям приятные слова.
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