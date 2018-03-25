Будем жить!: «Руки-базуки» пошел на поправку

Кирилл Терешин, который более известен под ником «Руки-базуки», недавно напугал поклонников внезапно ухудшившимся самочувствием. Оказалось, что некоторое время назад его состояние было настолько тяжелым, что Кирилл стал всерьез думать о смерти.

Дарья Светозарова

Недавно в его аккаунте в Instagram появилось сообщение о том, что он идет на оправку и чувствует себя намного лучше. Вместе с тем он считает своим долгом предостеречь всех, кто задумывает подобным образом «подкорректировать» свою внешность. «Кто не верит, что это вредно, придите и посмотрите на меня, кто с Пятигорска или откуда еще, убедитесь, что это действительно так», - говорит Терешин.Ранее «Руки-базуки» говорил о том, что ему очень больно и он молиться о скорейшем облегчении, но теперь ему уже лучше, и он обязательно разберется с недугом до конца. «Я эту тему не закрою», - добавил он.