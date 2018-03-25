Будем жить!: «Руки-базуки» пошел на поправку

Недавно в его аккаунте в Instagram появилось сообщение о том, что он идет на оправку и чувствует себя намного лучше. Вместе с тем он считает своим долгом предостеречь всех, кто задумывает подобным образом «подкорректировать» свою внешность. «Кто не верит, что это вредно, придите и посмотрите на меня, кто с Пятигорска или откуда еще, убедитесь, что это действительно так», - говорит Терешин.
Ранее «Руки-базуки» говорил о том, что ему очень больно и он молиться о скорейшем облегчении, но теперь ему уже лучше, и он обязательно разберется с недугом до конца. «Я эту тему не закрою», - добавил он.
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