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| | Будем жить!: «Руки-базуки» пошел на поправку

Будем жить!: «Руки-базуки» пошел на поправку

Сегодня, 14:17
Кирилл Терешин, который более известен под ником «Руки-базуки», недавно напугал поклонников внезапно ухудшившимся самочувствием. Оказалось, что некоторое время назад его состояние было настолько тяжелым, что Кирилл стал всерьез думать о смерти.

Будем жить!: «Руки-базуки» пошел на поправку

 

Недавно в его аккаунте в Instagram появилось сообщение о том, что он идет на оправку и чувствует себя намного лучше. Вместе с тем он считает своим долгом предостеречь всех, кто задумывает подобным образом «подкорректировать» свою внешность. «Кто не верит, что это вредно, придите и посмотрите на меня, кто с Пятигорска или откуда еще, убедитесь, что это действительно так», - говорит Терешин.

Ранее «Руки-базуки» говорил о том, что ему очень больно и он молиться о скорейшем облегчении, но теперь ему уже лучше, и он обязательно разберется с недугом до конца. «Я эту тему не закрою», - добавил он.
Дарья Светозарова
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