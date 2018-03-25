Склероз с похмелья: Волочкову уличили во вранье

У Анастасии Волочковой что-то странное творится в голове. Сегодня балерина решила поздравить своих подписчиков с Вербным воскресеньем, а фанаты уличили ее во вранье, так как праздник припадает на 1 апреля.

Около часа назад Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram поздравление с Вербным воскресеньем, которое православные верующие будут отмечать только через неделю. «Когда два праздника в один день!», - подписала яркую картинку с пожеланиями Волочкова. Тут же посыпались обвинения в сторону танцовщицы. Некоторые из подписчиков прямо указали на употребление спиртного Волочковой: «Нет повода не выпить! Накатила уже по случаю праздника, а то, что он не сегодня, так это мелочи!». Один из фолловеров написал, что Настя вчера перебрала немного. Многие в недопонимании повторяли, что Вербное воскресенье через неделю. Нашлись те, кто начал защищать Анастасию, указывая на то, что каждый может ошибиться. Кто-то посоветовал Волочковой читать побольше книг, а не думать о своем величии.