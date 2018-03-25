Ольгу Серябкину фанаты заподозрили в пластике лица

Популярная российская сольная исполнительница Ольга Серябкина шокировала своих поклонников необычным снимком. В комментариях фанаты раскритиковали девушку за нелепый макияж, который испортил знаменитости лицо, а многие посчитали, что певица готовится к пластике лица.

Светлана Славянская

Ольга Серябкина в личном микроблоге разместила новое фото, где показала свое лицо с макияжем в виде геометрических фигур. Сама певица назвала свой необычный макияж «золотое сечение». Однако не всем поклонникам пришёлся по душе данный смелый образ Серябкиной. Многие фанаты посчитали, что артистка посетила пластического хирурга.«Жуть! Олечка, ты такая красивая ,что это на твоём лице...?», «Ужас, это маркер?», «Пластическую операцию так рисуют наверняка», «Как ты это смоешь с себя?», «Не боишься чужого мнения? Но зачем себя так портить», «Немножко страшновато», - заявили фолловеры Ольги в Instagram.