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| | Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением песни группы «Любэ»

Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением песни группы «Любэ»

Сегодня, 13:50
Во время празднования дня рождения актёра Андрея Мерзликина певец Стас Костюшкин решил порадовать собравшихся исполнением песни «Старый барин» группы «Любэ».

 

Перед выступлением Костюшкин в шутливой форме попросил зрителей не прекращать есть, постараться не смеяться над исполнением и внимательно послушать, а он с коллегами постарается красиво спеть. Певца пригласили на день рождения актёра Андрея Мерзликина, и в один из моментов он появился на сцене в народной рубашке и решил спеть.

Он исполнил песню «Старый барин» группы «Любэ» совместно с коллективом «После 11». Ранее артист спел данную композицию в одном из телешоу, однако зрители и поклонники остались недовольны его вокалом. В этот раз Костюшкин справился с песней, и у него это получилось душевно. Во время представления на сцене находился ведущий армянской внешности, который невольно отвлекал на себя внимание публики. Вследствие этого лирическое исполнение песни превратилось в забавное представление двух певцов. Однако зрители были удовлетворены.
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