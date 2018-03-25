Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением песни группы «Любэ»

Во время празднования дня рождения актёра Андрея Мерзликина певец Стас Костюшкин решил порадовать собравшихся исполнением песни «Старый барин» группы «Любэ».

Перед выступлением Костюшкин в шутливой форме попросил зрителей не прекращать есть, постараться не смеяться над исполнением и внимательно послушать, а он с коллегами постарается красиво спеть. Певца пригласили на день рождения актёра Андрея Мерзликина, и в один из моментов он появился на сцене в народной рубашке и решил спеть.Он исполнил песню «Старый барин» группы «Любэ» совместно с коллективом «После 11». Ранее артист спел данную композицию в одном из телешоу, однако зрители и поклонники остались недовольны его вокалом. В этот раз Костюшкин справился с песней, и у него это получилось душевно. Во время представления на сцене находился ведущий армянской внешности, который невольно отвлекал на себя внимание публики. Вследствие этого лирическое исполнение песни превратилось в забавное представление двух певцов. Однако зрители были удовлетворены.