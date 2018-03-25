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| | Пэрис Хилтон лишилась помолвочного кольца за $2 млн

Пэрис Хилтон лишилась помолвочного кольца за $2 млн

Сегодня, 14:07
Известная светская львица Пэрис Хилтон устроила грандиозную истерику во время вечеринки в здании ночного клуба RC Cola Plant в Майами. Причиной неадекватного поведения девушки стала потеря помолвочного кольца, которое ей преподнес возлюбленный, 32-летний актер Крис Зилка.

Пэрис Хилтон лишилась помолвочного кольца за $2 млн

 

Красавица решила расслабиться, поэтому выпив несколько коктейлей, отправилась на танцпол, где продемонстрировала в танце прекрасную пластику и грациозные движения, однако одно из них оказалось не слишком удачным, так как от резкого взмаха рукой с пальца Перис Хилтон слетело кольцо.

Дорогое во всех смыслах ювелирное изделие, которое звезде преподнес любимый человек, украшал эксклюзивный 20-кратный бриллиант, поэтому его стоимость достигала двух миллионов долларов. К поискам кольца привлекли охранников и других сотрудников ночного клуба, при этом руководил процессом сам Крис Зилка.

Спустя довольно долгое время, когда Пэрис Хилтон уже едва не впала в депрессию, украшение удалось найти в ведерке со льдом для шампанского, которое стояло за соседним от звезды столиком, а администрация заведения принесла всем гостям извинения за временные неудобства.
Пойда Анна
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