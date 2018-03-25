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| | Ким Кардашьян удивила подписчиков сплющенной фотографией

Ким Кардашьян удивила подписчиков сплющенной фотографией

Сегодня, 14:00
Знаменитая армяно-американская модель Ким Кардашьян опубликовала очередную фотографию с неверной ретушью. На снимке можно увидеть сплющенные автомобиль и тротуар.

Ким Кардашьян удивила подписчиков сплющенной фотографией

 

Кардашьян обнародовала новый кадр в Сети, который привел в замешательство ее подписчиков. На изображении машина возле знаменитости непонятным образом сплющилась, а линия тротуара неестественно изгибается.

 

Люди не могли поверить, что модель собралась их обманывать. Они посчитали, что здесь простая случайность: фотограф просто нажал не на ту кнопку, когда запечатлел Кардашьян. Позже выяснилось, что Ким попыталась убрать свой живот, но все пошло не так. К данной фотографии модель отключила комментирование, оставив само фото.
Никита Готский
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