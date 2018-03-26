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| | Юрий Николаев сожалеет, что обзавелся наследнниками

Юрий Николаев сожалеет, что обзавелся наследнниками

Сегодня, 02:30
Знаменитый телеведущий Юрий Николаев недавно побывал на передаче «Сегодня вечером», где и рассказал о своей жизненной трагедии. К сожалению, Николаев за свою жизнь так и не смог испытать радости отцовства. Несмотря на то, что в доме царит уют и благополучие, у семьи Николаевых никогда не было детей.

Юрий Николаев сожалеет, что обзавелся наследнниками

 

Накануне Юрий Николаев попал на Первый канал, где выступил в передаче «Сегодня вечером». Передачу ведут Максим Галкин и Юлия Меньшова. Ведущие на этот раз вспомнили времена «Утренней звезды» (конкурс музыкальных талантов, который появился на телеэкранах с 1991 года). Отметим, что многие известные певцы стартовали именно с этого шоу. Ведущие «Сегодня вечером» подчеркнули, что Лазарев, Валерия, Волкова, Влад Топалов, Варум и даже украинская певица Ани Лорак обрели успех благодаря «Утренней звезде».

Известно, что шоу «Сегодня вечером» появилось на свет благодаря жене Николаева – Элеоноре. Несмотря на все неудачи, супруга оставалась всегда рядом и поддерживала телеведущего. Юрию Николаеву для создания шоу пришлось залезть в огромные кредиты.

Элеонора поведала зрителям, что познакомилась она с Юрием Николаевым в 14 лет, ему на тот момент было уже 25. Спустя время парочка решила пожениться. В 1975 году влюбленные сыграли свадьбу. Известно, что это второй брак телеведущего. Супруги отмечают, что в браке они всегда были счастливы кроме одного момента – у них не выходило завести собственных детей.

Супруги не хотят внедрять методы современной медицины в свою жизнь, так как считают неправильным рожать с помощью искусственного оплодотворения и суррогатного материнства. Сейчас же заводить детей крайне поздно, считает Элеонора. Это единственное о чем жалеет женщина, находясь в браке с Юрием Николаевым.
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