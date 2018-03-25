«Должники» Олега Табакова помогают Зудиной пережить смерть ее мужа

В ноябре прошлого года Олега Табакова госпитализировали с диагнозом сепсис, с которым он пытался бороться, однако его состояние ежедневно ухудшалась, поэтому врачи были вынуждены ввести его в искусственную кому, дабы снизить нагрузку на органы, из которой он уже не вышел. Сердца талантливого театрального деятеля не выдержало и остановилось.
Дружна семья Табакова, включая детей и жену Марину Зудину, испытала сильнейший стресс, но верные друзья и другие деятели искусства, которым в свое время помог худрук, решили отплатить его семье за сделанное добро.
По словам актера Александра Семчева, режиссер использовал свои связи и помог ему получить квартиру, куда он переехал вместе с семьей из тесной коммуналки, хотя до вмешательства Табакова государство долго тянуло с выдачей квадратных метров.
Олег Павлович также помог Марине Брусникиной понять свое истинное предназначение в жизни и добиться успеха на режиссерской стезе, посоветовав ей оставить профессию актрисы, которая не соответствовала темпераменту девушки.
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