«Должники» Олега Табакова помогают Зудиной пережить смерть ее мужа

12 марта из жизни трагически ушел худрук МХТ им. Чехова, выдающийся актер и режиссер Олег Табаков. В настоящее время его семье приходится переживать трудные дни, в которые им стараются оказать поддержку так называемые должники режиссера.

Пойда Анна

В ноябре прошлого года Олега Табакова госпитализировали с диагнозом сепсис, с которым он пытался бороться, однако его состояние ежедневно ухудшалась, поэтому врачи были вынуждены ввести его в искусственную кому, дабы снизить нагрузку на органы, из которой он уже не вышел. Сердца талантливого театрального деятеля не выдержало и остановилось.Дружна семья Табакова, включая детей и жену Марину Зудину, испытала сильнейший стресс, но верные друзья и другие деятели искусства, которым в свое время помог худрук, решили отплатить его семье за сделанное добро.По словам актера Александра Семчева, режиссер использовал свои связи и помог ему получить квартиру, куда он переехал вместе с семьей из тесной коммуналки, хотя до вмешательства Табакова государство долго тянуло с выдачей квадратных метров.Олег Павлович также помог Марине Брусникиной понять свое истинное предназначение в жизни и добиться успеха на режиссерской стезе, посоветовав ей оставить профессию актрисы, которая не соответствовала темпераменту девушки.