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| | "Мир, труд, май!": Настасья Самбурская спровоцировала обсуждение своего наряда из "80-х"

"Мир, труд, май!": Настасья Самбурская спровоцировала обсуждение своего наряда из "80-х"

Сегодня, 15:31
Звезды шоу-бизнеса поражают поклонников и хейтеров не только талантами, но и новыми сменами имиджа, нарядами, образами. Именно это произошло с Настасьей Самбурской, которая предпочла появиться перед камерой в новом наряде стиля «80-х».

"Мир, труд, май!": Настасья Самбурская спровоцировала обсуждение своего наряда из "80-х"

 

Известная киноактриса Настасья Самбурская решила удивить своих фанатов новинкой. Она опубликовала на своей странице в социальном микроблоге фотоснимок. На фоне Кремля, актриса предстала в совершенно несвойственном ей наряде – платье в стиле «80-х». Сочетание пальто и длинного платья практически однотонного цвета стало выбором девушки.

После публикации в Сети нового фотокадра, Самбурская столкнулась с абсолютным «винегретом» мнений фанатов. Одни просто кричали, что Настасья совершенно шокировала, так как этот стиль ей не к лицу. Другие же отметили, что она красива и любой наряд будет это обстоятельство только подчеркивать. Настасья просто была оккупирована отзывами, комментариями, мнениями скептиков. Обозреватели подчеркнули, что платье темно-синего цвета выглядит холодно и придает актрисе особой строгости и недоступности. Это совершенно противоречит недавней картине, которую предоставляла поп-дива в интернете. Ранее, Самбурская сама лично выкладывала кадры, на которых она была одета в достаточно эпатажных костюмах БДСМ. Естественно, в кадрах кроме жесткой кожи и латекса на теле героини больше ничего не было. Публика отреагировала также активно массовыми возмущениями и критикой за вульгарность и распущенность.

Ответом Настасьи Самбурской на нынешнюю реакцию фоловеров относительно ее строгого наряда в стиле « 80-х» стал вопрос, что же поклонникам нужно. Ведь актриса не может понять, что пошло не так. Ведь на «голые» фото в откровенном наряде была аналогичная реакция, как и на стильные снимки.

Кроме отзывов относительно наряда, обозреватели затронули вопрос и прически. Самбурская носит короткую прическу, хотя ранее у нее были длинные прямые волосы. Среди комментариев, которые оказались под снимком, можно было увидеть и просьбу отрастить волосы, так как прежний вид Настасьи внушал людям больше доверия.

Новое фото, выложенное на персональной странице социальной сети Настасьей Самбурской поразило фанатов.Это стало видно сразу, а некоторых даже затронуло «за живое». Киноактриса старается максимально держать фанатов в курсе последних событий в своей жизни, ее можно полностью назвать активной в интернете. Параллельно девушка продолжает держать в тонусе своих «коллег по цеху», акцентируя на эпатаже и неординарности. Такая деятельность, сочетаемая с основной работой, наградила Настасью большим рейтингом популярности среди общества.
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