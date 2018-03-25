Ксения Бородина впервые явилась на выступление Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова вчера спела для поклонников в заведении Icon Club. Многие обратили внимание, что на концерте Бузовой впервые решила появиться ее коллега Ксения Бородина.

Телеведущая весь вечер публиковала видео с концерта Бузовой. Во время выступления своей «подруги» Бородина поднялась на сцену и преподнесла Ольге букет красных роз. Теледива назвала певицу «крутой» и поблагодарила за шоу. По словам Ксении, Ольга Бузова смогла достичь небывалых успехов в своей карьере.

Ранее телеведущая «Дома-2» заявляла, что не посещает концерты Ольги из-за насыщенного графика. Публика уверена, что Ксения Бородина завидует достижениям своей коллеги по телестройке. Ксения соизволила прийти и послушать пение Бузовой, чтобы развеять множественные слухи о вражде с певицей. Многие пользователи соцсети не поверили в искренность слов ведущей и назвали Бородину лицемерной. По их мнению, ее цель – отвлечь внимание общественности от враждебности с Ольгой.