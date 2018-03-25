Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Декольте Анны Седоковой покоряет просторы социальной сети Instagram

Декольте Анны Седоковой покоряет просторы социальной сети Instagram

Сегодня, 13:11
В социальной сети Instagram на странице Анны Седоковой появилось довольно таки откровенное представление на публику открытого декольте.

Декольте Анны Седоковой покоряет просторы социальной сети Instagram

 

Украинская певица Анна Седокова покоряет поклонников выдающимся бюстом и чрезмерно оголённым декольте, которое она демонстрирует в танце. При этом, на артистке надет облегающий чёрный топ и рваные джинсы в обтяжку. Это позволяет разглядеть не только выдающийся бюст певицы, но и её ягодицы в танце. Видео с танцующей собой звезда разместила на всеобщее обозрение в социальной сети Instagram в своём микроблоге.


Более миллиона просмотров этот ролик набрал менее чем за сутки. Это колоссальные показатели для мира Instagram-блогеров. Сотни тысяч комментариев делают видео ещё более востребованным, как и саму поп-певицу Седокову. Многие поклонники восторгаются такой удивительной внешностью женщины, которая имеет троих детей.
Дарья Дмитриева
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