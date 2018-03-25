Декольте Анны Седоковой покоряет просторы социальной сети Instagram

В социальной сети Instagram на странице Анны Седоковой появилось довольно таки откровенное представление на публику открытого декольте.

Дарья Дмитриева

Украинская певица Анна Седокова покоряет поклонников выдающимся бюстом и чрезмерно оголённым декольте, которое она демонстрирует в танце. При этом, на артистке надет облегающий чёрный топ и рваные джинсы в обтяжку. Это позволяет разглядеть не только выдающийся бюст певицы, но и её ягодицы в танце. Видео с танцующей собой звезда разместила на всеобщее обозрение в социальной сети Instagram в своём микроблоге.Более миллиона просмотров этот ролик набрал менее чем за сутки. Это колоссальные показатели для мира Instagram-блогеров. Сотни тысяч комментариев делают видео ещё более востребованным, как и саму поп-певицу Седокову. Многие поклонники восторгаются такой удивительной внешностью женщины, которая имеет троих детей.