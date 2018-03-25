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| | В Казани на концерт «Би-2» пришло шесть тысяч человек

В Казани на концерт «Би-2» пришло шесть тысяч человек

Сегодня, 22:20
В Казани состоялся концерт музыкального коллектива «Би-2». Выступление проходило в спортивном комплексе «Татнефть-арена». На выступление пришли примерно шесть тысяч человек.

В Казани на концерт «Би-2» пришло шесть тысяч человек

 

Во время своего выступления музыканты порадовали поклонников, как старыми композициями, так и новыми. По традиции рок-музыкантов выступление началось на 30 минут позже положенного времени, а длилось всего чуть больше двух часов. Весь зал аплодировал музыкантам. Однако сами исполнители были не разговорчивы, только после четвертой песни один из музыкантов Шура обратился к залу. Отметим, что перед началом выступления поклонникам раздали красные картонные флажки, которые были подняты вверх во время песни «Лайки» - это получилось очень эффектно.

Конец выступления также получился эффектным – музыканты ушли со сцены в полной тишине. По прошествии пяти минут на сцену вернулся барабанщик и исполнил соло. После этого артисты снова появились и исполнили последнюю композицию. Затем исполнители попрощались с поклонниками.
Анна Котова
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