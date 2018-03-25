«Невероятно и фантастично»: Яна Рудковская возвращается с отдыха на Мальдивах

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Мнения
У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Известный российский продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram показала, как на Мальдивах танцует лезгинку в коньках на пластиковом катке. Это
Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская поразила фолловеров своего Instagram новым фото. Поклонники не скупились в комплиментах по поводу
Яна Рудковская показала, как она отдыхает от холодной России. На отдых Рудковская отправилась вместе с мужем, Евгением Плющенко.