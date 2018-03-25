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Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | «Невероятно и фантастично»: Яна Рудковская возвращается с отдыха на Мальдивах

«Невероятно и фантастично»: Яна Рудковская возвращается с отдыха на Мальдивах

Сегодня, 12:06
Музыкальный продюсер Яна Рудковская завершила отдых на Мальдивах. Знаменитость подчеркнула, что ей очень всё понравилось и показалось «невероятным и фантастичным».

«Невероятно и фантастично»: Яна Рудковская возвращается с отдыха на Мальдивах

 

«Самые красивые и удобные виллы, волшебный океан, потрясающие вечеринки и вкусная еда», - отметила Яна Рудковская, делясь своими впечатлениями от Мальдив с подписчиками в Instagram. Она отметила, что нашла много уникальных вещей на курорте, подчеренув, что не раз вернётся. Также продюсер пообещала позже раскрыть ещё много подробностей о поездке на своём сайте, обновление которого планируется в апреле, как сообщает VladTime.

Большая часть интернет-пользователей порадовались за артистку, отметив, что она рассказывает об отдыхе так, что нет никакой зависти, а просто очень интересно. Они спросили даже, не хотела бы Яна Рудковская вести программу по телевидению о путешествиях – хотя бы на некоторых популярных курортах. Впрочем, были и те, кто знаменитость раскритиковал, отметив, что лучше бы она тратила деньги на благотворительность, а не дорогой отдых.

Ирина Летинская
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