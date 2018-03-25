Снимки первых выступлений The Beatles были проданы за 357 тысяч долларов

Фотокарточки первых выступлений The Beatles, которые до этого никто не видел, на аукционе в Великобритании продали с молотка за 357 тысяч долларов.

Анна Котова

Сообщается, что на этих фото изображены первые гастрольные концерты музыкальной группы в США, проходившие в 1964 году в Балтиморе и Вашингтоне. В сам лот вошли 413 негативов пленки и 350 фотографий. Из всех снимков только 46 фото ранее видела общественность на аукционе в 2011 году.Отметим, что снимки из американских гастролей сделал фотограф и режиссер Майк Митчелл из США. В момент съемок фотографу исполнилось всего 18 лет. Сам Митчелл сообщил, что в то время был настроен сделать всего несколько снимков, которые стали бы эксклюзивом.