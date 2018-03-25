Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов
| | Снимки первых выступлений The Beatles были проданы за 357 тысяч долларов

Снимки первых выступлений The Beatles были проданы за 357 тысяч долларов

Сегодня, 21:20
Фотокарточки первых выступлений The Beatles, которые до этого никто не видел, на аукционе в Великобритании продали с молотка за 357 тысяч долларов.

Снимки первых выступлений The Beatles были проданы за 357 тысяч долларов

 

Сообщается, что на этих фото изображены первые гастрольные концерты музыкальной группы в США, проходившие в 1964 году в Балтиморе и Вашингтоне. В сам лот вошли 413 негативов пленки и 350 фотографий. Из всех снимков только 46 фото ранее видела общественность на аукционе в 2011 году.

Отметим, что снимки из американских гастролей сделал фотограф и режиссер Майк Митчелл из США. В момент съемок фотографу исполнилось всего 18 лет. Сам Митчелл сообщил, что в то время был настроен сделать всего несколько снимков, которые стали бы эксклюзивом.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Фотографии первых гастролей The Beatles продали за 357 тысяч долларов
Фотографии первых гастролей The Beatles продали за 357 тысяч долларов

В Великобритании провели аукцион, где самым важным лотом оказались редкие фотографии культовой группы The Beatles. Известно, что ранее снимки видела избранная

Снимки первых гастролей The Beatles в США выставят на аукцион 24 марта
Снимки первых гастролей The Beatles в США выставят на аукцион 24 марта

В Ньютон-ле-Уиллоус 24 марта состоится аукцион, на котором будут выставлены фотоснимки с первой гастрольной поездки по США легендарной группы The Beatles.

Зарисовки лидера The Beatles Джона Леннона продали за 3 миллиона
Зарисовки лидера The Beatles Джона Леннона продали за 3 миллиона

На аукционе Sotheby's за 2,9 миллиона долларов продали восемьдесят рукописей и зарисовок участника группы The Beatles Джона Леннона, которые он сделал в 1960

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости