Армен Джигарханян пытался вернуть Цымбалюк, но друзья отговорили от задуманного

39-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что после первой же ссоры, за которой последовало расставание, 82-летний Джигарханян пытался вернуть свою возлюбленную. Он довольно часто приезжал под дом на улице Молодогвардейской, где когда-то супруги проживали совместно, и просиживал часы в машине.
Все попытки вернуть супругу перебивались уговорами друзей не делать этого, так как Цымбалюк-Романовская уже живёт своей новой счастливой жизнью. При этом Джигарханяну нужно было с этим просто смириться.
Народный артист жил в трёх съёмных квартирах, но везде он не был счастлив. Только когда он поселился в том же доме рядом со своей бывшей квартирой, он успокоился. Талантливая пианистка уверена, что этому причина привычка к дому, местности и к самой экс-супруге.
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