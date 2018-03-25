Армен Джигарханян пытался вернуть Цымбалюк, но друзья отговорили от задуманного

Украинская известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с народным артистом России Арменом Джигарханяном дальше привлекает внимание к своей персоне. Она делится пикантными подробностями попыток экс-мужа в её возвращение ещё до оформления развода, но друзья отговорили.

Дарья Дмитриева

39-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что после первой же ссоры, за которой последовало расставание, 82-летний Джигарханян пытался вернуть свою возлюбленную. Он довольно часто приезжал под дом на улице Молодогвардейской, где когда-то супруги проживали совместно, и просиживал часы в машине.Все попытки вернуть супругу перебивались уговорами друзей не делать этого, так как Цымбалюк-Романовская уже живёт своей новой счастливой жизнью. При этом Джигарханяну нужно было с этим просто смириться.Народный артист жил в трёх съёмных квартирах, но везде он не был счастлив. Только когда он поселился в том же доме рядом со своей бывшей квартирой, он успокоился. Талантливая пианистка уверена, что этому причина привычка к дому, местности и к самой экс-супруге.