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| | Армен Джигарханян пытался вернуть Цымбалюк, но друзья отговорили от задуманного

Армен Джигарханян пытался вернуть Цымбалюк, но друзья отговорили от задуманного

Сегодня, 11:52
Украинская известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с народным артистом России Арменом Джигарханяном дальше привлекает внимание к своей персоне. Она делится пикантными подробностями попыток экс-мужа в её возвращение ещё до оформления развода, но друзья отговорили.

Армен Джигарханян пытался вернуть Цымбалюк, но друзья отговорили от задуманного

 

39-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что после первой же ссоры, за которой последовало расставание, 82-летний Джигарханян пытался вернуть свою возлюбленную. Он довольно часто приезжал под дом на улице Молодогвардейской, где когда-то супруги проживали совместно, и просиживал часы в машине.

Все попытки вернуть супругу перебивались уговорами друзей не делать этого, так как Цымбалюк-Романовская уже живёт своей новой счастливой жизнью. При этом Джигарханяну нужно было с этим просто смириться.

Народный артист жил в трёх съёмных квартирах, но везде он не был счастлив. Только когда он поселился в том же доме рядом со своей бывшей квартирой, он успокоился. Талантливая пианистка уверена, что этому причина привычка к дому, местности и к самой экс-супруге.
Дарья Дмитриева
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