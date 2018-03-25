Саймон Марданшин по-мужски переговорил с Глебом Жемчуговым

Участник скандального отечественного проекта «Дом-2» Саймон Марданшин встречался с Глебом Жемчуговым, чтобы обговорить произошедшее с Леной Хроминой.

Анна Котова

Саймон решил с глазу на глаз переговорить с Глебом Жемчуговым. Дело в том, что накануне Лена Хромина веселилась в ночном клубе с Глебом. Когда Саймон узнал об этом, то решился на разговор с Жемчуговым. Молодые люди встретились и обговорили все вопросы. Участник телестройки остался доволен итогом разговора, так как Глеб извинился и пообещал больше не влезать в ситуации, в которых участвует Хромина. Жемчугов рассказал Саймону, что между ним и Леной ничего не было, только танцы.Несмотря на то, что Саймон удостоверился в верности своей возлюбленной, неприятный осадок все равно остался не только в душе, но и в отношениях между влюбленными. Марданшин так и не смог понять, как Лена Хромина может заверять в искренности своих чувств и любви, а сама так неприлично вести себя с другими мужчинами.