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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

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Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Саймон Марданшин по-мужски переговорил с Глебом Жемчуговым

Саймон Марданшин по-мужски переговорил с Глебом Жемчуговым

Сегодня, 11:53
Участник скандального отечественного проекта «Дом-2» Саймон Марданшин встречался с Глебом Жемчуговым, чтобы обговорить произошедшее с Леной Хроминой.

Саймон Марданшин по-мужски переговорил с Глебом Жемчуговым

 

Саймон решил с глазу на глаз переговорить с Глебом Жемчуговым. Дело в том, что накануне Лена Хромина веселилась в ночном клубе с Глебом. Когда Саймон узнал об этом, то решился на разговор с Жемчуговым. Молодые люди встретились и обговорили все вопросы. Участник телестройки остался доволен итогом разговора, так как Глеб извинился и пообещал больше не влезать в ситуации, в которых участвует Хромина. Жемчугов рассказал Саймону, что между ним и Леной ничего не было, только танцы.

Несмотря на то, что Саймон удостоверился в верности своей возлюбленной, неприятный осадок все равно остался не только в душе, но и в отношениях между влюбленными. Марданшин так и не смог понять, как Лена Хромина может заверять в искренности своих чувств и любви, а сама так неприлично вести себя с другими мужчинами.
Анна Котова
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