Неудачный макияж Ольги Бузовой спровоцировал слухи и критику от её фанатов

Ольга Бузова предстала перед поклонниками в несколько обновлённом образе. Его «изюминкой» стал макияж из фильмов 90-х, о чём вспомнили подписчики и нещадно раскритиковали телеведущую.

Елизавета Трюфель

В комментариях Ольгу даже назвали выпускницей сельской школы прошлого века. Угольно чёрные волосы с «устаревшими завитушками» и коричнево-бежевый макияж совсем не молодили девушку. По мнению поклонников, они прибавили ей не один десяток лет. Фолловеры попросили певицу проявить немного больше естественности и не перегружать образ ненужными элементами. Кстати, из-за неудачного макияжа фанаты стали подозревать, что Ольга увеличила себе губы. Но девушка не комментирует, насколько это правда.Это незначительное изменение повлекло за собой массу мнений о том, что менеджеры Ольги Бузовой не знают, как удержать её «на плаву». Пользователи соцсети считают, что образ ведущей «Дома-2» в какой-то момент всем надоел и теперь девушку «перекраивают» под Анастасию Костенко, Ольгу Серябкину или Елену Темникову, чтобы привлечь аудиторию скандалом или внешним сходством.