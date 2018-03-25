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| | Неудачный макияж Ольги Бузовой спровоцировал слухи и критику от её фанатов

Неудачный макияж Ольги Бузовой спровоцировал слухи и критику от её фанатов

Сегодня, 11:35
Ольга Бузова предстала перед поклонниками в несколько обновлённом образе. Его «изюминкой» стал макияж из фильмов 90-х, о чём вспомнили подписчики и нещадно раскритиковали телеведущую.

Неудачный макияж Ольги Бузовой спровоцировал слухи и критику от её фанатов

 

В комментариях Ольгу даже назвали выпускницей сельской школы прошлого века. Угольно чёрные волосы с «устаревшими завитушками» и коричнево-бежевый макияж совсем не молодили девушку. По мнению поклонников, они прибавили ей не один десяток лет. Фолловеры попросили певицу проявить немного больше естественности и не перегружать образ ненужными элементами. Кстати, из-за неудачного макияжа фанаты стали подозревать, что Ольга увеличила себе губы. Но девушка не комментирует, насколько это правда.

Это незначительное изменение повлекло за собой массу мнений о том, что менеджеры Ольги Бузовой не знают, как удержать её «на плаву». Пользователи соцсети считают, что образ ведущей «Дома-2» в какой-то момент всем надоел и теперь девушку «перекраивают» под Анастасию Костенко, Ольгу Серябкину или Елену Темникову, чтобы привлечь аудиторию скандалом или внешним сходством.
Елизавета Трюфель
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