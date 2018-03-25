Пугачева потребовала Киркорова вернуть ее одежду

Фото Филиппа Киркорова в одежде Пугачевой произвело фурор на просторах Интернета.

В Instagram Аллы Пугачевой появился интересный снимок, на котором запечатлен король Филипп Киркоров. Артиста сфотографировали на сцене во время концерта. На кадре видно, как Филипп выполняет танцевальные движения, поднимая руки вверх. На артисте объемный легких балахон яркого цвета. «Филя! Отдай мой балахон!!!», - подписала фото Примадонна.

За час снимок набрал около 25 тыс. лайков. Подписчики сразу же начали иронически обсуждать наряд, одолженный Киркоровым у Пугачевой. Известно, что балахоны - излюбленное одеяние и «визитная карточка» примадонны. Пользователи отмечали, что Киркорову идет такой наряд. «Балахоны всегда в тренде. А от Аллы тем более. Думаю, не вернёт», - написал один из фолловеров. Кто-то из подписчиков предложил артисту одолжить еще парик у Пугачевой. Некоторые намекали на псевдолюбовь Филиппа к Алле. Одним словом, фотоснимок развеселил многих фолловеров.