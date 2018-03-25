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| | В сети появилось видео с борта самолета, где Успенская устроила скандал

В сети появилось видео с борта самолета, где Успенская устроила скандал

Сегодня, 11:21
Отечественная исполнительница Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала ролик с бортпроводницей компании «Аэрофлот», которая потребовала предъявить посадочный талон и убрать любимого питомца певицы в переноску.

В сети появилось видео с борта самолета, где Успенская устроила скандал

 

На записи показано, как стюардесса объясняет стражам порядка, что рассказала о поведении Успенской командиру экипажа, а он решил снять исполнительницу с воздушного судна. Сотрудница компании также добавила, что во время инцидента не заметила, что певица была под действием алкоголя. До этого представитель «Аэрофлота» рассказал, что во время просьбы убрать собаку в переноску, знаменитость толкнула стюардессу, попытавшись пройти в салон самолета.

Олег Пантелеев, исполнительный руководитель «АвиаПорт», прокомментировал данное происшествие. Он сообщил, что Любовь Успенская хотела лететь вместе с собакой на руках, что само по себе является нарушением. Дело в том, что в правилах говорится, что домашних животных нужно перевозить только в переносках. Напоминаем, что данный конфликт произошел в прошлую пятницу. Любовь Успенскую не пустили на борт воздушного лайнера, совершавшего рейс Москва-Омск, так как артистка отказалась выполнять требования стюардессы. Данный конфликт привел к тому, что рейс вылетел с задержкой на час, а сама исполнительница полетела на самолете другой копании.
Анна Котова
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