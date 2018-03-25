Анну Седокову заподозрили в беременности четвертым ребенком

В недавнем времени Анна Седокова стала участницей передачи «Контрольная закупка», на которой с аппетитом отведала соленых помидор, что стало поводом для слухов о ее четвертой беременности.

Пелагея Лебединская

В прошлом году Анна Седокова стала в третий раз мамой, она родила прекрасного, крепкого сынишку, отцом которого стал Артем Комаров, сын олигарха, владельца Челябинского Трубопрокатного завода. Молодая пара не расписаны, однако Артем от сына не отказывается. Теперь после передачи «Контрольная закупка», на которой певица с огромным аппетитом смаковала соленые помидоры, пошли слухи о ее четвертой беременности. Анна опровергла эту новость, объяснив свой аппетит тем, что очень сильно любит соления.Отметим, что у 35-летней звезды российского шоу-бизнеса Анны Седоковой трое детей. Первую дочь Алину она родила от футболиста Валентина Белькевича. Вторую дочь Монику, от менеджера гонок Максима Чернявского, которая на данный момент проживает со своим отцом в США, и Седокова с ней практически не видится. Третьего сынишку она родила от сына олигарха Артема Комарова, с которым уже долгое время встречаются.