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| | Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с "Аэрофлотом"

Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с "Аэрофлотом"

Сегодня, 11:24
Певица Любовь Успенская опубликовала в социальной сети видео нашумевшего дебоша на борту самолёта «Аэрофлота». Она отметила, что не одобряет подобного поведения компании, и не следовало выставлять историю на всеобщее обозрение.

Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с "Аэрофлотом"

 

На своей странице в Instagram Успенская опубликовала видеоролик, который дополнила мыслями о произошедшем. Она отметила, что все, кто присутствовал при данном инциденте, были повергнуты в шок. Успенская полагает, что компания могла быть более солидарна и, как минимум, промолчать.

Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с "Аэрофлотом"

 

Напомним, что причиной для скандала стал отказ певицы убирать свою собаку в специальную переноску. Стюардесса обращалась к Успенской, однако та не изменила своих действий, после чего бортпроводница пожаловалась капитану судна и обратилась к полицейским. Судя по высказыванию Любови, она не видит ничего плохого в данном поступке, иронично отмечая, какая она нарушительница закона в самолетах.

Опубликованный ролик дает понять, что певица не находилась в алкогольном опьянении. Поклонники успенской отметили поведение работников компании «Аэрофлот», назвав его хамским. Они отмечают, что это не редкость, когда небольшое нарушение раздувается до масштабов крупного скандала.
Павел Селивёрстов
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