Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Ростовчанка Татьяна Котова в нижнем белье рассказала о самовлюбленности

Ростовчанка Татьяна Котова в нижнем белье рассказала о самовлюбленности

Сегодня, 10:49
Популярная певица Татьяна Котова поделилась с поклонниками секретами совершенства и гармонии, представ в сексуальном полупрозрачном белье.

Ростовчанка Татьяна Котова в нижнем белье рассказала о самовлюбленности

 

Артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в эротическом бюстгальтере. Белье красавицы абсолютно не скрывает ее пышный бюст. Особого шарма и сексуальности придают Татьяне ее кудрявые светлые локоны. Певица показала свою красоту и рассказала, что нужно себя любить.

Ростовчанка Татьяна Котова в нижнем белье рассказала о самовлюбленности

 

По мнению сексапильной блондинки, на любви к себе основывается вся жизнь. Любовь наполняет нас энергией, которую мы превращаем в чувства и эмоции. Татьяна считает, что любовь – это самопознание, саморазвитие и самосовершенствование, это желание действовать качественно и красиво. «Любовь к себе - это не нарциссизм, это желание делать все в свое жизни качественно: честно и красиво, приложив максимум своих усилий», - утверждает Татьяна. Подписчики согласились с рекомендациями Котовой и осыпали ее комплиментами.
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