Ростовчанка Татьяна Котова в нижнем белье рассказала о самовлюбленности

Популярная певица Татьяна Котова поделилась с поклонниками секретами совершенства и гармонии, представ в сексуальном полупрозрачном белье.

Артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в эротическом бюстгальтере. Белье красавицы абсолютно не скрывает ее пышный бюст. Особого шарма и сексуальности придают Татьяне ее кудрявые светлые локоны. Певица показала свою красоту и рассказала, что нужно себя любить.

По мнению сексапильной блондинки, на любви к себе основывается вся жизнь. Любовь наполняет нас энергией, которую мы превращаем в чувства и эмоции. Татьяна считает, что любовь – это самопознание, саморазвитие и самосовершенствование, это желание действовать качественно и красиво. «Любовь к себе - это не нарциссизм, это желание делать все в свое жизни качественно: честно и красиво, приложив максимум своих усилий», - утверждает Татьяна. Подписчики согласились с рекомендациями Котовой и осыпали ее комплиментами.