Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | ЗОЖ доводит Юлию Высоцкую до агрессии

ЗОЖ доводит Юлию Высоцкую до агрессии

Сегодня, 10:48
Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своей диете. Она пытается не ограничиваться в пище, потому что у неё уже был горький опыт, связанный с этим. Она считает, что женщина должна быть не только стройной, но и в хорошем расположении духа.

ЗОЖ доводит Юлию Высоцкую до агрессии

 

Юлия Высоцкая давно известна как кулинар. С телеэкранов страны она обучает людей искусству кулинарии. Телезрители кулинарного шоу в восторге от таланта звезды и от её шикарного внешнего вида. Они пытаются выведать у неё, как ей удаётся иметь такую стройную фигуру и всегда свежий цвет лица.

Высоцкая считает главным в поддержании таких показателей - это не ограничивать себя в потреблении пищи, так как это может негативно сказываться на общем состоянии организма. При этом страдает и нервная система. Актриса считает, что, для того, чтобы оставаться такой же востребованной, ей необходимо всегда быть в форме и привлекать публику, вызывая у неё восторг своим внешним видом и умением подать себя.

Актриса испробовала здоровый образ жизни на себе. Теперь женщина точно знает, что он не должен приносить дискомфорт. Её организм в те месяцы «мучений» не жил, а выживал, запасаясь всеми возможными элементами, делая свою хозяйку похожей на Цербера, который бросается на всех, кто подойдёт ближе, чем на два метра. А эти чёрные круги под глазами вообще вызывали панику у ведущей. Поэтому, отказываться от привычной для неё еды она больше не намерена, чего и другим не советует. Хорошо выглядеть можно и не голодая.
Дарья Дмитриева
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