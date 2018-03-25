ЗОЖ доводит Юлию Высоцкую до агрессии

Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своей диете. Она пытается не ограничиваться в пище, потому что у неё уже был горький опыт, связанный с этим. Она считает, что женщина должна быть не только стройной, но и в хорошем расположении духа.

Дарья Дмитриева

Юлия Высоцкая давно известна как кулинар. С телеэкранов страны она обучает людей искусству кулинарии. Телезрители кулинарного шоу в восторге от таланта звезды и от её шикарного внешнего вида. Они пытаются выведать у неё, как ей удаётся иметь такую стройную фигуру и всегда свежий цвет лица.Высоцкая считает главным в поддержании таких показателей - это не ограничивать себя в потреблении пищи, так как это может негативно сказываться на общем состоянии организма. При этом страдает и нервная система. Актриса считает, что, для того, чтобы оставаться такой же востребованной, ей необходимо всегда быть в форме и привлекать публику, вызывая у неё восторг своим внешним видом и умением подать себя.Актриса испробовала здоровый образ жизни на себе. Теперь женщина точно знает, что он не должен приносить дискомфорт. Её организм в те месяцы «мучений» не жил, а выживал, запасаясь всеми возможными элементами, делая свою хозяйку похожей на Цербера, который бросается на всех, кто подойдёт ближе, чем на два метра. А эти чёрные круги под глазами вообще вызывали панику у ведущей. Поэтому, отказываться от привычной для неё еды она больше не намерена, чего и другим не советует. Хорошо выглядеть можно и не голодая.